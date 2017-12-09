 “المرور”: حجز قائدات المركبات المخالفات بدور الرعاية الاجتماعية.. وتغليظ العقوبات قريباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق فعاليات معرض الخليج للدفاع والطيران في الكويت ختام المعرض التشكيلي المصاحب لمهرجان القصة جريميو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية بالفيديو و الصور.. فرضية سقوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. وتفترض سقوط 255 قتيلاً.. الطالب عبدالرحمن الفقيه يحصد المركز الثاني بالمسابقة الوطنية للغة العربية على مستوى المملكة أمير جازان يكرم مفكر جازان وأديبها “الدكتور الرفاعي”نظير اسهاماته العلمية والأدبية .. الكناني يقلد المقدم رافع الشمري رتبته الجديدة الأمير محمد بن ناصر يكرم المتفوقين والمتفوقات بحفل جمعية “غراس” للأيتام بجازان.. “المرور”: حجز قائدات المركبات المخالفات بدور الرعاية الاجتماعية.. وتغليظ العقوبات قريباً أمير جازان يخصص جلسته الأسبوعية لموضوع ” تاريخ ومملكة التاريخ في ضوء رؤية 2030 “.. صنعتي 2017  خطوة استراتيجية لنشر ثقافة العمل الحر المعرض الدولي للكتاب بجدة يشهد تكريم شاعر الوطن الراحل ابراهيم الخفاجي.

“المرور”: حجز قائدات المركبات المخالفات بدور الرعاية الاجتماعية.. وتغليظ العقوبات قريباً

“المرور”: حجز قائدات المركبات المخالفات بدور الرعاية الاجتماعية.. وتغليظ العقوبات قريباً
تقنية جديدة لرصد السرعات في ملتقى السلامة الرابع
المناطق - الدمام

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العميد محمد البسامي، أنه تم إسناد مهمة حجز الفتيات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حجز قائدة المركبة المخالفة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية. وأكد العميد البسامي أن الإدارة العامة للمرور تعكف على إعادة صياغة نظام المرور، بحيث يتضمن تغليظ العقوبات المؤثرة على السلامة العامة، لافتاً إلى أنه في حال الانتهاء من النظام الجديد سيتم رفعه للجهات التشريعية تمهيداً للبدء بتنفيذه في القرب العاجل.

وأضاف، على هامش ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” بالمنطقة الشرقية، أن الأنظمة المرورية ستطبَّق على النساء والرجال على حد سواء. وأشار إلى أن المرور ينسق مع الجهات المختصة لرفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، حيث إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كلم / الساعة.

حضور نسائي ملفت في المؤتمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>