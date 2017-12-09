 الأمير محمد بن ناصر يكرم المتفوقين والمتفوقات بحفل جمعية “غراس” للأيتام بجازان.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن ناصر يكرم المتفوقين والمتفوقات بحفل جمعية “غراس” للأيتام بجازان..

الأمير محمد بن ناصر يكرم المتفوقين والمتفوقات بحفل جمعية “غراس” للأيتام بجازان..
المناطق - أمل بهكلي
كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مساء اليوم ، المتفوقين والمتفوقات من الأيتام
 خلال الحفل الذي نظمته الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ” غراس”  وذلك بفندق راديسون بلو.
وعقب وصول سموه مقر الحفل ، بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن عيسى الشعبي ، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره البالغ لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما المستمر للجمعية بما يحقق أهدافها.
مؤكدا إن جميعة ” غراس ” حددت رؤيتها منذ إنشائها على أن تكون رائدة في تنمية شخصية اليتيم من خلال برامج فاعلة ليكون عنصراً صالحاً في مجتمعه وفرداً فاعلاً في وطنه تماشياً مع توجهات القيادة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان.
بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، تلاها كلمة المتفوقين ألقاها الطالب إياد حكمي ، أثنى خلالها على الجمعية لعطائها المتميز والخّير وحرص القائمين عليها على متابعة الطلاب والطالبات الأيتام خلال تحصيلهم الدراسي والوقوف بجانبهم خـلال فتـرة الـدراسـة ومتـابعـة المتفـوقين دراسياً أثناء مراحل تعليمهم المختلفة ودعمهم ، معبراً عن شكره وزملائه لجميع الداعمين والعاملين في الجمعية على جهودهم المخلصة في مسيرة عملها .
ثم دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز موقع الجمعية على الانترنت وفي نهاية الحفل ، كرم سموه المتفوقين والمتفوقات من الأيتام والداعمين للجمعية.

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