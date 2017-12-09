 الطالب عبدالرحمن الفقيه يحصد المركز الثاني بالمسابقة الوطنية للغة العربية على مستوى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الطالب عبدالرحمن الفقيه يحصد المركز الثاني بالمسابقة الوطنية للغة العربية على مستوى المملكة

الطالب عبدالرحمن الفقيه يحصد المركز الثاني بالمسابقة الوطنية للغة العربية على مستوى المملكة
المناطق - عادل الزهراني
نال الطالب عبدالرحمن الفقيه من الطائف المركز الثاني في التهجئة للصفوف العليا في المسابقة الوطنية للغة العربية 2017 على مستوى المملكة والتي تأتي بمبادرة من المركز  الوطني لتعليم اللغة العربية وتعلمها فيما حققت معلمة وطالب وطالبة مراكز متقدمة في المسابقة ذاتها . حيث فازت المعلمة عائشه بنت سعد العتيبي في مجال بناء مبادرة في تعليم مهارات القراءة او علاج مشكلاتها . كما فازت الطالبة سالي بنت محمد نقاش والطالب يزيد بن محمد البقمي في مسابقة وسم تويتر. بدوره قدم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي التهنئة للفائزين والفائزات في المسابقة ومشاركتهم المتيمزة في المسابقة لتمثيل تعليم الطائف خير تمثيل . كما قدم شكره لمساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات ومكاتب التعليم واللجان العاملة في المسابقة على جهودهم الحثيثة في المتابعة والاشراف والتنفيذ في جميع المراحل التي مرت بها المسابقة متمنيا المزيد من الابداع والتميز.

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