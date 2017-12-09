 بالفيديو و الصور.. فرضية سقوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. وتفترض سقوط 255 قتيلاً.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو و الصور.. فرضية سقوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. وتفترض سقوط 255 قتيلاً..

بالفيديو و الصور.. فرضية سقوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. وتفترض سقوط 255 قتيلاً..
المناطق - جدة

نفذت 28 جهة حكومية، اليوم (الثلاثاء)، في أول تجربة فرضية لسقوط طائرة أجنبية من نوع إيرباص 300 وعلى متنها 246 راكباً و9 ملاحين، خارج حرم مطار الملك عبدالعزيز.

وتهدف الفرضية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحوادث، حيث ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 الساعة 10:00 صباحًا بلاغ عن اندلاع حريق افتراضي بكابينة الطائرة قبل وصولها المطار.

فيما أعلن قائد الطائرة حالة الطوارئ وإبلاغ برج المراقبة بطلب الهبوط الاضطراري قبل لحظات من اختفائها من شاشات الرادار.

واتضح للجهات المعنية، وفي مقدمتها الدفاع المدني سقوطها، ما أسفر عن 255 حالة وفاة، و10 مصابين بحالات خطيرة و15 متوسطة و17 طفيفة، فيما توفي 11 شخصًا بموقع الحادث.

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