 جريميو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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جريميو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية

جريميو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية
المناطق - رويترز

تأهل جريميو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في الإمارات بعدما سجل هدفا في بداية الشوط الإضافي الأول ليتفوق 1-صفر على باتشوكا المكسيكي اليوم الثلاثاء.
وسينتظر جريميو مواجهة ريال مدريد الإسباني أو الجزيرة الإماراتي في المباراة النهائية بعد أن يلتقي بطل أوروبا وحامل اللقب مع صاحب الضيافة غدا الأربعاء في أبوظبي في قبل النهائي. وسجل البديل إيفرتون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 94 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بعدما استقبل رمية تماس ليتوغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد بقوة في الشباك.
وهذه أول مباراة لجريميو في البطولة إذ يبدأ بطل أمريكا الجنوبية مشواره عادة من الدور قبل النهائي بينما تفوق باتشوكا بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) 1-صفر على الوداد البيضاوي المغربي في دور الثمانية بعد شوطين إضافيين أيضا.

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