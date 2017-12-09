 ختام المعرض التشكيلي المصاحب لمهرجان القصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ختام المعرض التشكيلي المصاحب لمهرجان القصة

ختام المعرض التشكيلي المصاحب لمهرجان القصة
المناطق - عادل الزهراني

اختتم المعرض التشكيلي المصاحب لافتتاح مبنى النادي الأدبي الجديد بالباحة ومهرجان القصة القصيرة الأول الذي أقامه النادي الأدبي بالباحة وشارك فيه كل من الفنان التشكيلي حسين دقاس الزهراني والفنانة التشكيلية ريم الغامدي بعدد من اللوحات التشكيلية بالاضافة لمشاركة الفنان شرف الزهراني في الرسم أمام الجمهور .
وقد تعددت الاساليب المختلفة في المعرض و تمثلت في الاسلوب التجريدي والتأثيري للطبيعة .
الفنان حسين دقاس تمنى أن يكون ما قدمه قد ارتقى لذائقة الحضور وزوار المهرجان وقدم شكره للقائمين على النادي الادبي بالباحة وخص رئيس مجلس الادارة الاستاذ حسن الزهراني ونائب رئيس النادي الدكتور عبدالله غريب واعضاء مجلس الادارة على اهتمامهم بالفنون التشكيلية .

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