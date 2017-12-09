انطلاق فعاليات معرض الخليج للدفاع والطيران في الكويت

افتتح في أرض المعارض الدولية في الكويت، معرض الخليج للدفاع والطيران بنسخته الرابعة، وذلك بمشاركة 20 دولة و130 شركة عالمية رائدة في مجال الدفاع والتسليح.

ويهدف المعرض، بحسب منظميه، إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، للصحفيين عقب افتتاح المعرض: “نسبة المشاركة في المعرض هذا العام أكبر من العام الماضي بنسبة 30 بالمئة، ما يدل على حرص الشركات العالمية على المشاركة في عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في دولة الكويت”.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق محمود الدوسري، أن “معرض الخليج للدفاع والطيران الرابع يعد فرصة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال التسليح والابتكارات العسكرية”.

وقال الدوسري وفق بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الداخلية: “المعرض يهدف إلى تبادل الخبرات والآراء حول المعدات والأسلحة المعروضة، إذ يختصر جهد السفر والتنقل بين دول كثيرة للتعرف على ما تنتجه من معدات وأسلحة”.

وأضاف: “المعرض يخدم الاقتصاد الكويتي ومختلف أجهزة الدولة، ومنها وزارتا الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، وذلك في سبيل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمشورة فيما بينهم حول التجهيزات المطلوبة لتحقيق منظومة دفاعية وأمنية شاملة”.

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وقال العميد الركن علي الشنفا معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين: “المعرض يهدف إلى عرض التكنولوجيا الدفاعية المستخدمة في وزارة الدفاع الكويتية”.

وأوضح الشنفا، أن المعرض يهدف كذلك إلى عرض أحدث المعدات العسكرية في العالم، إضافة إلى منح الزائرين فرصة للتحدث مباشرة مع ممثلي القوات المسلحة الكويتية الخبراء في استخدام أحدث المعدات والأساليب العسكرية.

ويستمر المعرض لثلاثة أيام، بمشاركة وزارة الداخلية الكويتية، والرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي.

وتشارك في المعرض مؤسسات وشركات وهيئات عالمية متخصصة بالدفاع والطيران من: الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلغاريا، والصين، وكندا، والدنمارك، وكازاخستان، وكوريا الجنوبية، وليتوانيا، وهولندا، والنرويج، ورومانيا، وإسبانيا، والسويد، مع وجود جناح كبير لتركيا.