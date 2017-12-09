للآباء والأمهات .. بديل “ذكي” لحضانة ومراقبة الأطفال عن بعد

تعكف شركة “جوجل” الأميركية على تطوير جهاز ذكي يتيح للآباء أن يراقبوا أبناءهم الصغار عن بعد، وهو ما يبشر بالاستغناء عن جليسة الأطفال، مستقبلا.

وتسمح أجهزة “غوغل”، في أيامنا هذه، بإدارة بعض الأمور عن بعد، مثل إطفاء الضوء وتدفئة الغرف والتأكد من وجود شخص قبالة باب البيت الخارجي.

وأودعت شركة “جوجل” براءة حقوق فكرية لجهاز يساعد الآباء على متابعة شؤون الأبناء أثناء تركهم لمفردهم في البيوت، وفق ما نقلت صحيفة “التايمز” البريطانية.

ويقوم الجهاز بتعطيل مقابس الكهرباء في البيت وإخبار الآباء، في حال استشعر اضطرابا لدى الطفل، كما أنه يبعث إخطارا في حال اقترب من موصل كهربائي، أو ظل لوحده في مكان ما لمدة تزيد عن 10 دقائق.

ويتواصل الآباء مع الجهاز في البيت، عن طريق تطبيق ذكي يحملونه على هواتفهم، وتقول براءة الحقوق الفكرية إنه قد يحدث تغييرا في الطريقة الحالية لرعاية الأبناء.

في المقابل، ترى الجمعية الوطنية الأميركية لحماية الأطفال من العنف، إن الاعتماد على الأجهزة الرقمية في رعاية الأطفال قد يعرضهم للخطر، فقد يحقق الأمر ارتياحا ذهنيا لدى الآباء، لكنه سيخلق لديهم تصورا محدودا لشروط السلامة.

وتوضح “جوجل” أن على الآباء أن يفكروا بشكل كاف قبل اتخاذ قرار الاعتماد على الجهاز، ونصحت بعدم ترك الرضع لوحدهم، مهما كان الأمر.

أما الأطفال، الذين تقدموا بعض الشيء في السن فيمكن أن يخضعوا له، لكن بشرط أن يكونوا قادرين على التصرف في حالة الطوارئ.