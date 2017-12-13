 اليمن.. تعزيزات عسكرية إلى صعدة لتحريرها وقطع “رأس الأفعى” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اليمن.. تعزيزات عسكرية إلى صعدة لتحريرها وقطع “رأس الأفعى” للآباء والأمهات .. بديل “ذكي” لحضانة ومراقبة الأطفال عن بعد تويتر.. خاصية جديدة تتيح دمج التغريدات خلايا داعش تصل إلى روسيا .. واحتفالات العام الجديد “كلمة السر” انطلاق فعاليات معرض الخليج للدفاع والطيران في الكويت ختام المعرض التشكيلي المصاحب لمهرجان القصة جريميو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية بالفيديو و الصور.. فرضية سقوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. وتفترض سقوط 255 قتيلاً.. الطالب عبدالرحمن الفقيه يحصد المركز الثاني بالمسابقة الوطنية للغة العربية على مستوى المملكة أمير جازان يكرم مفكر جازان وأديبها “الدكتور الرفاعي”نظير اسهاماته العلمية والأدبية .. الكناني يقلد المقدم رافع الشمري رتبته الجديدة الأمير محمد بن ناصر يكرم المتفوقين والمتفوقات بحفل جمعية “غراس” للأيتام بجازان..

اليمن.. تعزيزات عسكرية إلى صعدة لتحريرها وقطع “رأس الأفعى”

اليمن.. تعزيزات عسكرية إلى صعدة لتحريرها وقطع “رأس الأفعى”
المناطق - وكالات

دفعت قيادة الجيش اليمني، الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة معقل ميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد، وذلك للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير صعدة وقطع “رأس الأفعى”، في إشارة إلى زعيم المتمردين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، ومعقله الرئيس بكهوف جبال مران.

وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، وصول لواءين عسكريين بكامل عتادهم، أحدهم بقيادة العميد ذياب القبلي ولواء بدر بقيادة العميد حسين حسان، موضحاً أن التعزيزات الجديدة ستشارك في العمليات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.

ولفت العميد الأثلة إلى أهمية العملية العسكرية “لقطع رأس الأفعى في قلب صعدة وصولاً إلى جبال مران معقل المتمردين”، قائلاً إنهم “أوصلوا البلاد إلى مرحلة من الدمار لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث”.

كما أشاد بالانتصارات الأخيرة التي أثمرت في التحام جبهتي البقع بصعدة والغراميل في الجوف، مثمناً دور التحالف.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>