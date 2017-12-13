 من سرير المرض.. سعودي يروي ذكريات مشاركته في حرب 48 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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من سرير المرض.. سعودي يروي ذكريات مشاركته في حرب 48

من سرير المرض.. سعودي يروي ذكريات مشاركته في حرب 48
المناطق - الرياض

بمساعدة أبنائه، روى مجاهد سعودي ذكريات مشاركته في حرب 48 في فلسطين ضد العصابات الصهيونية، تلبيةً لنداء الملك المؤسس الملك عبدالعزيز لنصرة فلسطين.

وقال المواطن، ويُدعى إبراهيم العتيبي وهو يبلغ حاليا من العمر 90 عاما، خلال برنامج “يا هلا”: “إنه لبى نداء الملك المؤسس الملك عبدالعزيز وشارك الجيش السعودي للدفاع عن فلسطين ضد عصابات الهجانة في حرب عام 48”.

وأكمل ولده ذكريات والده مع معركة “باب الواد” التي استشهد فيها قائد الفلسطنيين عبدالقادر حسين، حيث توجه مع مجموعة من المتطوعين فيي الجيش السعودي، مستذكرا أن أغلب رحلتهم كانت سيرا على الأقدام حيث سافروا من عرجة مرورا بساجر ومن ثم إلى القصيم.

وأضاف أن الملك المؤسس كلّف الأمير فيصل بن عبدالعزيز بمتابعة المجاهدين ومدهم بالزاد والاسلحة لمواجهة اليهود بقيادة زعيم يهودي يدعى “شامير”، مبينا أن الهجانة اليهودية قاموا باغتيال قائد المجاهدين الفلسطينين عبدالقادر حسين.

 

 

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