 شاهد.. نائب أمير مكة يوجه بإزالة لافتة وضعتها أمانة الطائف للترحيب به | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. نائب أمير مكة يوجه بإزالة لافتة وضعتها أمانة الطائف للترحيب به

المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول وجود لافتة ترحيبية بنائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، أثناء مرور موكبه بأحد الطرق بمدينة الطائف ليأمر فورا بإزالتها.

وكان الأمير عبدالله بن بندر في طريقه لتدشين مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الواقع بحي الروضة بالحلقة الشرقية ومبنى مجمع الشهداء الجنوبية للبنين عندما رأى اللافتة الترحيبية، ليوقف موكبه ويوجه بإزالتها فوراً.

يشار إلى أن أمانة الطائف كانت قد وضعت هذه اللافتة لترحب بزيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بالمخالفة الصريحة لتوجيهاته بعدم وضوع لوحات ترحيبية له خلال زياراته التفقدية للمحافظات.

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