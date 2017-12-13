تقدم للجيش اليمني بغطاء جوي من طيران التحالف .. ومقتل قياديين حوثيين في البقع

لقي قياديان حوثيان مصرعهما في منطقة البقع، الثلاثاء، بغارة جوية لطيران التحالف.

وأكد مصدر عسكري أن القيادي الحوثي، علي عبدالوهاب، والقيادي أسامه عبدالكريم، لقيا مصرعهما مع عدد من عناصر ميليشياتهم بغارة للتحالف استهدفتهم في منطقة البقع بمحافظة صعدة.

ويحقق الجيش اليمني، بغطاء جوي كثيف من طيران التحالف العربي، تقدماً ميدانياً مستمراً، ضمن عملية عسكرية واسعة ينفذها في قلب صعدة.

من جهتهم، يرى خبراء عسكريون أن معركة صعدة تكتسب أهمية استراتيجية، وتحريرها يعني سقوط ونهاية للمشروع الحوثي الطائفي المدعوم إيرانياً، إضافة إلى تأمين الحدود السعودية المجاورة لصعدة.