 وزير دفاع أمريكا السابق يحذر من السجل الإرهابي لقطر .. و”التحالف الإيراني” بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير دفاع أمريكا السابق يحذر من السجل الإرهابي لقطر .. و”التحالف الإيراني” بالمنطقة

وزير دفاع أمريكا السابق يحذر من السجل الإرهابي لقطر .. و”التحالف الإيراني” بالمنطقة
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الأميركي السابق، روبرت غيتس، إن إيران تسعى إلى تشكيل تحالف في المنطقة بقيادتها لتسهيل دعم ميليشيات حزب الله وتقوية دورها.

ودعا غيتس في لقاء نقلته “سكاي نيوز عربية”، إلى ضرورة منع واشنطن لهذا الأمر، “إيران تعمل على استغلال نتائج الحرب في سوريا، والقضاء على داعش لأجل تشكيل رباعي يضم العراق ولبنان، من أجل إمداد حزب الله بالدعم اللازم حتى يصبح مؤثرا بشكل أكبر”.

ويرى المسؤول الأميركي الذي سبق له أن عمل مديرا لوكالة المخابرات المركزية “سي آي إي”، أن من المهم أن تقوم الولايات المتحدة وأصدقاؤها بكل ما هو ضروري لأجل منع تشكيل إيران للرباعي المذكور.

وأشار غيتس إلى أن واشنطن قدمت قبل عشر سنوات إلى الدوحة قائمة مطالب وأشار إلى أنها لا تختلف كثيرا عما قدمته الدول الأربع الداعية إلى محاربة الإرهاب.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي السابق” قبل عشر سنوات، حين أصبحت وزيرا للدفاع، أرسلني الرئيس جورج بوش (الابن) حاملا لائحة من الشكاوى لأقدمها بشكل خاص إلى أمير قطر”.

وأكد غيتس أن قطر تقوم بعدد من الممارسات الخاطئة، “على الدوحة أن تقرر أين يجب أن تكون وأي دور ينبغي أن تلعب”.

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