 هكذا اختبأ مخالفون من مفتشي “وطن بلا مخالف” !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هكذا اختبأ مخالفون من مفتشي “وطن بلا مخالف” !!

هكذا اختبأ مخالفون من مفتشي “وطن بلا مخالف” !!
المناطق - الرياض

لجأ مخالفون للإقامة النظامية في المملكة، إلى طرق بدائية للاختباء من الجهات الأمنية التي تقوم بتنفيذ حملة “وطن بلا مخالف”.

وظهر عامل وهو يحاول الاختباء تحت السرير، هربا من المفتشين، وآخر يختبئ تحت لحافه لخداع المفتش.

وفي هذا السياق، كشفت حملة نفذتها الدوريات الأمنية في محافظة شرطة رماح، عن 21 شخصا مخالفاً، لجأ بعضهم للاختباء تحت بطانية بمكان مغلق من الصفيح، فيما اختبأ آخر أسفل عفش غرفة مؤثثة.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن الفرق الميدانية ضبطت 21 مخالفا، هم 13 باكستانيا وفلبيني وهنديان وبنجلاديشي و4 يمنيين.

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