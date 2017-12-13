 تحذيرات من دولارات مزورة بدقة .. وهذه تفاصيلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تحذيرات من دولارات مزورة بدقة .. وهذه تفاصيلها

تحذيرات من دولارات مزورة بدقة .. وهذه تفاصيلها
المناطق - وكالات

تتزايد الشكوك حول قيام كوريا الشمالية بتزوير عملات من فئة المئة دولار، بطريقة متقنة جدا يصعب تمييزها، بعد اكتشاف عدد منها في كوريا الجنوبية.

ووفقا لما نقلته “سكاي نيوز” عن صحيفة “التليغراف” البريطانية، اقتضى الأمر فريقا من خبراء التزوير في بنك “كي إي بي هانا” في كوريا الجنوبية لاكتشاف ورقة نقدية من فئة 100 دولار في فرع البنك بسول في نوفمبر.

اكتشاف الفريق أثار القلق في كوريا الجنوبية، لأن السلطات لا تعلم إن كانت هناك أوراق نقدية مشابهة منتشرة في البلاد.

وتعود الورقة النقدية لعام 2006، وتميزت بدقة عالية غير مسبوقة، من ناحية الحبر والورق المستخدم، كما يتغير لون الورقة عند وضعها في الضوء، تماما مثل ورقة فئة 100 دولار الحقيقية.

وعند التأكد من جودة التزوير، أصبحت كوريا الشمالية المشتبه الأول فورا، إذ اشتهرت في السابق بتزوير عملات دولية من أجل ضمان العملة الصعبة للحكومة.

كما تبدو كوريا الشمالية بحاجة كبيرة للتمويل المادي، بعد العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي، مما قد يدفعها لتزوير العملات.

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