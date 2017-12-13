 حملة احتجاجية قوية ضد قناة الجزيرة القطرية في فلسطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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حملة احتجاجية قوية ضد قناة الجزيرة القطرية في فلسطين

حملة احتجاجية قوية ضد قناة الجزيرة القطرية في فلسطين
المناطق_وكالات

خرج عشرات الناشطين للشوارع الفلسطينية أمس الثلاثاء منددين باستضافة قناة الجزيرة القطرية لمؤرخ إسرائيلي لمناقشة حق إسرائيل التاريخي في القدس في إطار برنامج الاتجاه المعاكس الذي بثته القناة أمس الأول، والذي أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة.

وتحت عنوان مستفز هو (ماذا يفعل العرب للقدس غير الصياح عبر مواقع التواصل الاجتماعي) استضافت الجزيرة المؤرخ الصهيوني مردخاي كيدار والداعية الإسلامي عبد الرحمن الكوكي، حيث نوقشت قضية القدس من منظر اعتبره الفلسطينيون خداعاً وتطبيعياً.

وغرد عشرات الناشطين الفلسطينيين على هاشتاق #لا_لاستضافة_الصهاينة و #التطبيع خيانة، معتبرين أن استضافة الجزيرة لضيوف إسرائيليين ومناقشة موضوع القدس من هذه الزاوية تطبيعاً وتصغيراً للقضية الفلسطينية وتطبيعاً يدخل كل البيوت العربية.

وكتب أحد المغردين الفلسطينيين: على الجزيرة وفيصل القاسم أن تعتذر عما عرضته اليوم من تطبيع سافر وإهانات وشتائم طالت كل الشعوب العربية والإسلامية، هل الأقصى وتاريخها تحولت مادة للنقاش لأحقية من؟ متى ستتوقف الجزيرة عن التطبيع وإدخال الصهاينة لبيت كل فلسطيني وعربي.

وعلق آخر: رفضاً لاستمرار قناة الجزيرة استضافة صهاينة مجرمين في برامجها وفتح الهواء لهم لنفث السم في جسد أمتنا، نناشدكم الآن التغريد على هاشتاق الحملة.

في حين أكد أحد النشطاء أن استضافة صهيوني متطرف في برنامج الاتجاه المعاكس للحديث عن القدس لا يختلف كثيراً عن فتح حوار مع الكيان الصهيوني من أجل التعايش السلمي، قائلاً: “لا ولم ولن نعترف بهم ولا بآرائهم”.

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