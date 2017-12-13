 توفر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأميرة نورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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توفر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

توفر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأميرة نورة
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عبر موقعها الالكتروني عن وظائف أكاديمية شاغرة.

وقالت أن الوظائف متاحة للنساء من الحاملات لدرجة البكالوريوس فأعلى في تخصص اللغة الفرنسية والحاصلات على الماجستير فأعلى في تخصص اللغة الانجليزية بمعدل لا يقل عن (جيد جدًّا) لكلا التخصصين وهي متاحة في كلية اللغات في مقر الجامعة بالرياض.

وقالت أن المسمى الوظيفي هو متعاونة (بنظام المكافأة بالمحاضرة).

ومن شروط التقديم للوظيفة: الحصول على المؤهلات العلمية المعتمدة والسجلات الأكاديمية المعتمدة وشهادات حسن السيرة والسلوك والإثبات الشخصي (الهوية الوطنية أو دفتر العائلة أو جواز السفر) والسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية أو الفرنسية وشهادات الخبرات الوظيفية السابقة أو الدورات التدريبية المهنية أو التزكيات الأكاديمية والعملية إن وجدت.

ويتم تسليم ملف التقديم إلى وحدة المتعاونات الدور الأرضي مكتب رقم 1، 601، 03

الهاتف 8222602

وللتقديم لهذه الوظائف عن طريق موقع التوظيف على الرابط:

http://pnu.edu.sa/arr/Pages/default.aspx

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