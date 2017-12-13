طفل يمني يروي قصة تجنيد الحوثيون له .. وكيف نجا من الموت المحقق!

روى الطفل محمد القفيلي أنه يبلغ من العمر 7 أعوام وأنه يتيم الأب، وأُجبر على أن يخدم الحوثيين ويلتحق بصفوف المقاتلين؛ حيث أسندت إليه قيادة “حمار” محمل بالذخيرة والرصاص وإيصاله لجبهات القتال.

ووفقا لموقع “العربية نت” قال أنه يتعرض في كل مرة لخطر الموت بالرصاص في أثناء المواجهات، كما يُجبَر على مواجهة ظروف قاسية ونقل الذخيرة في مناطق وعرة ومخيفة، لافتاً إلى أنه في إحدى المرات وأثناء قيادته للحمار المحمل بالرصاص ليلاً تخيّل أنه ملاحق من كائن غريب فأطلق النار من سلاح كان معه.

وبعد إطلاقه للنيران فوجئ بوابل من الرصاص يتجه نحوه من قِبل الجنود المتمركزين في أماكن قريبة، وكاد يفقد حياته.

وأفاد بأنه تخلص من قبضة الحوثيين بعدما أسرته قوات الجيش اليمني وألحقته ببرنامج إعادة التأهيل.