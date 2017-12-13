 المرور يكشف عن مكان “حجز السائقات المخالفات” للأنظمة المرورية ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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المرور يكشف عن مكان “حجز السائقات المخالفات” للأنظمة المرورية !

المرور يكشف عن مكان “حجز السائقات المخالفات” للأنظمة المرورية !
المناطق_الرياض

قالت صحيفة محلية أن وزارة الداخلية أسندت مهمة حجز قائدات المركبات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بإيداعهن إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة العميد محمد البسامي أنه سيصدر قرار يغلظ بعض العقوبات المرورية لرفعها إلى الجهات التشريعية قريبا.

وأضاف العميد البسامي أن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال على حد سواء، فيما يجري التنسيق مع الأمانات والبلديات بالمملكة بشأن رفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، إذ إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كيلومترا في الساعة.

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