 منفذ تفجير نيويورك لترامب: فشلت في حماية أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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منفذ تفجير نيويورك لترامب: فشلت في حماية أمريكا

منفذ تفجير نيويورك لترامب: فشلت في حماية أمريكا
المناطق_وكالات

أظهرت وثائق قضائية أن المتهم بهجوم نيويورك، الذى اصيب بجروح خطيرة في انفجار داخل مترو أنفاق المدينة، كتب “ترامب فشلت في حماية دولتك” في منشور على فيسبوك، صباح يوم الهجوم.وذكرت السلطات الأمريكية  اليوم أن المشتبه فيه عقيد الله، يواجه تهم الارهاب وحيازة سلاح.

وأعلنت الشرطة القبض على عقيد الله، من سكان منطقة بروكلين بالمدينة، ونقله إلى المستشفى بعد انفجار صباح أمس الاثنين داخل ممر لمترو الانفاق.وكان هو الشخص الوحيد الذي أصيب بجروح خطيرة.

وقالت إدارة شرطة نيويورك أن عقيد الله، يواجه اتهامات بحيازة أسلحة لأغراض جنائية، ودعم الإرهاب وتشكيل تهديد إرهابي.

كان المهاجر البنغالي دخل بشكل قانوني الولايات المتحدة في 2011.وتعتقد السلطات أنه تصرف بفرده، وأصيب عقيد الله بتمزقات وحروق في يديه وبطنه.

ودعا الرئيس الامريكى، دونالد ترامب، إلى إصلاح نظام الهجرة الأمريكي، بعد تفجير المهاجر البنغالي شحنة ناسفة منخفضة التكنولوجيا في نظام مترو انفاق نيويورك.

وفي حديثه في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، إشار ترامب إلى الهجوم بشاحنة في أكتوبر  الماضي، الذي أسفر عن مقتل 8 اشخاص فى نيويورك، موضحاً أنه نُفذ بواسطة رعايا أجانب يحملون بطاقات خضراء.

وقال ترامب إن المهاجم الأول جاء بتأشيرة اليانصيب، أو القرعة، والثاني عبر التجمع العائلي، سنُنهي العمل بهما.

ودعا الرئيس الكونغرس إلى اتخاذ أجراء بشأن التغييرات المقترح إدخالها على نظام الهجرة الأمريكي.

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