 قمة إسلامية طارئة في تركيا للرد على قرار ترامب بشأن القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قمة إسلامية طارئة في تركيا للرد على قرار ترامب بشأن القدس

قمة إسلامية طارئة في تركيا للرد على قرار ترامب بشأن القدس
المناطق_وكالات

يجتمع قادة عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا لتنسيق رد على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت تركيا من أكبر الدول انتقادا لقرار ترامب فقد وصف الرئيس رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها دولة إرهابية، وانتقد الولايات المتحدة قائلا إن يديها ملطختان بالدماء.

ودعا أردوغان قادة دول المنظمة إلى اتخاذ موقف موحد بشأن القدس خلال اجتماعهم في وقت لاحق اليوم.

وقد أثار إعلان ترامب الأسبوع الماضي غضبا واسعا في الدول العربية والإسلامية، إذ خرج عشرات الآلاف في مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين.

 

ويحضر اجتماع اسطنبول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.وسيكون للمملكة العربية السعودية تأثير كبير على صيغة البيان الختامي للمؤتمر.

وكان وزراء خارجية الجامعة العربية دعوا واشنطن، في اجتماع طارئ، إلى إلغاء قرارها بشأن القدس، وحثوا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويعد وضع القدس الموضوع الأكثر حساسية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ ترى إسرائيل المدينة كلها عاصمة لها، بينما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ويسعى أردوغان إلى كسب التأييد من خارج الدول الإسلامية، إذ قال إن الرئيس الروسي، الذي التقاه في أنقرة، يشاطره الرأي بشأن القضية، متهما إسرائيل بمواصلة صب الزيت على النار.

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