فيديو يوضح آلية حساب فواتير الكهرباء بعد زيادة أسعارها؟‎

كانت شرائح الكهرباء المنزلية قبل الزيادة الجديدة مقسمة إلى عدة شرائح تبدأ من “10 كيلو واط إلى أكثر من 10 آلاف كيلو واط” وتبدأ تعرفتها من “5 هللات وحى “26 هللة”.

لكن بداية من العام الميلادي المقبل يتوجب على الأسر السعودية، الذي يحل بعد أيام قليلة، دفع مبالغ إضافية على فواتير الكهرباء، التي اعتادوا سدادها قبل قرار رفع أسعار تعرفة الكهرباء.

وأعلنت هيئة تنظيم الكهرباء، أمس الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء بدءًا من الأول من يناير 2018، بحيث تصبح الأسعار بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني مقسمة إلى شريحتين فقط.

وما لم تلجأ الأسرة إلى تقليل استهلاكها من الكهرباء، فإن المبالغ التي سيتوجب عليها تسديدها تصل حد الضعف وأكثر أحيانًا مما اعتادوا على تسديده.

ووفقاً لما أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقده في تاريخ 12/12/2017م، لبدء التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، وبناءً عليه أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغيير في بعض شرائح الاستهلاك. تعلن الشركة السعودية للكهرباء أنه بناءً على خطاب ورد اليها من وزارة المالية يفيد بأن الشركة ووفقا للأمر الملكي رقم (١٤٠٠٦) وتاريخ (٢٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ ) ستدفع رسما للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءاً من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٨م . وتود أن توضح الشركة أنه من المتوقع أن لا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيرادات الشركه أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، وسيكون التأثير خاضعاً لنمط الاستهلاك. كما أكد الخطاب على استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية.