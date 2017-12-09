إحالة نتائج 5 قضايا رياضية إلى اتحاد القدم لاتخاذ اللازم

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء أنه تمت إحالة نتائج ملفات التحقيق في 5 قضايا إلى اتحاد كرة القدم لاتخاذ ما يلزم، فيما لا تزال هناك قضيتان في إجراءات التحقيق.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “تم اليوم إحالة نتائج ملفات التحقيق في قضايا الأهلي والعويس، وأنمار الحايلي، وعبد العزيز التويجري، ومحمد سعد بخيت، وسلمان القريني إلى اتحاد كرة القدم لاتخاذ ما يلزم، ولا تزال قضية الفساد في نادي الاتحاد، والهدر المالي، وقضية عبد الله البرقان في إجراءات التحقيق”.

من جهة أخرى أكد آل الشيخ تكفلهيئة الرياضة بالعمليات الجراحية والبرنامج التأهيلي لكل من لاعب الهلال نواف العابد، ولاعب النصر عوض خميس و لاعب الاتحاد عوض خريص، ولاعب الأهلي علي الزبيدي.