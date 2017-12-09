 تعليم تبوك يعلن عن توفر 28 وظيفة على لائحة المستخدمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يعلن عن توفر 28 وظيفة على لائحة المستخدمين

تعليم تبوك يعلن عن توفر 28 وظيفة على لائحة المستخدمين
المناطق_منى الريس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن توفر 28 وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين على المرتبة ال31 منها 11 وظيفة  بمسمى حارس ومحرمه وستة وظائف بمسمى مستخدمات وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك أحمد المشهوري أن الشروط المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية مع القدرة على القيام بمهام الوظيفة وإجادة القراءة والكتابة وإرفاق مايثبت السكن بمقر الوظيفة بالإضافة إلى الخبرات السابقة والمؤهلات إن وجدت وأن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق مايثبت واجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة واجتياز الكشف الطبي بعد المقابلة الشخصية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة ما بين (25-50) سنة وفيما يخص حراس المدارس ألا يقل العمر عن 30 عاما وأن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية  وإن لايكون عليه عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن فترة التقديم الإلكتروني سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 1439/3/26هـ عن طريق موقع إدارة تعليم تبوك على الرابط الإلكتروني التالي :
ولن يتم استلام  أي  ملفات ورقية واعتبار الطلبات الإلكترونية أو الورقية السابقة لاغية قبل هذا التقديم .

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