بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول

عقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول اليوم اجتماعًا استثنائيًا تمهيدًا لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

ودعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في كلمته التي ألقاها في الاجتماع اليوم منظمة التعاون الإسلامي لتشجيع باقي دول العالم للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق حدود عام 1967، وقال أوغلو إن “هذا الاجتماع يهدف إلى وقف الاضطهاد بعد أن أصابت الولايات المتحدة الضمير الإنساني بشكل عميق من خلال قرارها الباطل والملغي”، وأضاف أن “إسرائيل تهدف إلى إضفاء الشرعية على محاولة الاحتلال ، داعيا إلى حماية القدس “.

ويناقش الوزراء الوضع في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والقضايا المدرجة على جدول الأعمال.