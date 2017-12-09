خطاب هام للملك سلمان تحت قبة الشورى اليوم.. هذه أبرز محاوره!

من المقرر، اليوم الأربعاء، افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، ويلقي الخطاب الملكي السنوي فيه، حيث يتناول مضمون خطابه، السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ويوجه خلاله رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى شامل وجامع يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة، تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم.

وتابع “آل الشيخ”: كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف السعودية من تلك القضايا”، مشيرًا إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى وبما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحدا من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة.

وأشار “آل الشيخ”: تلك المضامين ستكون خارطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه يسترشد بها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، وصولا إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بآداء أجهزة الدولة ومؤسساتها, وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يساير المستجدات ومتغيرات العصر.