سؤال أجابت عليه “لجنة الفتوى” وأعادت طرحه بعد 17 عام !

شارك حساب اللجنة الدائمة للفتوى، صباح اليوم، إجابة سؤال وُجِّه إليها قبل 17 عاماً، وتحديداً بتاريخ 5 ذو الحجة 1422هـ، وذلك عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”.

ودارت فكرة السؤال المقدم من هيئة الأمر بالمعروف حول ما نُشر بالصحف المحلية عن الباقات التي تصدرها “الاتصالات السعودية”، هل يوجد حولها أيّ مانع شرعي أم لا؟.

وأوضح السؤال المطروح من هيئة الأمر بالمعروف حول باقات الاتصال قائلة: إنها عبارة عن مجموعة دقائق اتصال محدودة بوقت معين وبسعر مخفض، ويسدد ثمنها شهرياً مع الاشتراك الشهري “شهرين مقدماً” دون تغيير الشريحة، وإذا لم يستخدمها خلال هذا الوقت فإنها تنتهي وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه.

وأجابت اللجنة: إنه بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، لا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك؛ لأنه من الإجارة الجائزة.