 سؤال أجابت عليه “لجنة الفتوى” وأعادت طرحه بعد 17 عام ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد قصيدة لولي العهد .. “عنده على شعب كل المملكة غيرة .. يا ويل من يقرب حدود السعودية” المواجهات تشتد في اليمن .. وعشرات القتلى الحوثيين عباس: واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء.. ولن نقبل دورها بعملية السلام فيديو .. كيف تحتسب استهلاكك في فواتير الكهرباء الجديدة ؟ هل تعلم أن المتأخرين عن مواعيدهم مبدعون.. دراسة تؤكد ذلك !! «11» جهة تعرض فرص وظيفية للشباب في قطاع السياحة والإيواء بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول سؤال أجابت عليه “لجنة الفتوى” وأعادت طرحه بعد 17 عام ! خطاب هام للملك سلمان تحت قبة الشورى اليوم.. هذه أبرز محاوره! الفالح: إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال اليمن: اتفاق جديد بين قطر ومليشيا الحوثي في صنعاء أمين القصيم يفتتح ورشة العمل الثانية لوضع الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة بريدة

سؤال أجابت عليه “لجنة الفتوى” وأعادت طرحه بعد 17 عام !

سؤال أجابت عليه “لجنة الفتوى” وأعادت طرحه بعد 17 عام !
المناطق_الرياض

شارك حساب اللجنة الدائمة للفتوى، صباح اليوم، إجابة سؤال وُجِّه إليها قبل 17 عاماً، وتحديداً بتاريخ 5 ذو الحجة 1422هـ، وذلك عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”.

ودارت فكرة السؤال المقدم من هيئة الأمر بالمعروف حول ما نُشر بالصحف المحلية عن الباقات التي تصدرها “الاتصالات السعودية”، هل يوجد حولها أيّ مانع شرعي أم لا؟.

وأوضح السؤال المطروح من هيئة الأمر بالمعروف حول باقات الاتصال قائلة: إنها عبارة عن مجموعة دقائق اتصال محدودة بوقت معين وبسعر مخفض، ويسدد ثمنها شهرياً مع الاشتراك الشهري “شهرين مقدماً” دون تغيير الشريحة، وإذا لم يستخدمها خلال هذا الوقت فإنها تنتهي وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه.

وأجابت اللجنة: إنه بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، لا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك؛ لأنه من الإجارة الجائزة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>