 «11» جهة تعرض فرص وظيفية للشباب في قطاع السياحة والإيواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
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«11» جهة تعرض فرص وظيفية للشباب في قطاع السياحة والإيواء

«11» جهة تعرض فرص وظيفية للشباب في قطاع السياحة والإيواء
المناطق_الرياض

تنظم غرفة الرياض والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صباح يوم الخميس  14/12/2017م ملتقى التوظيف لقطاع السياحة والايواء،  الذى تنظمه لجنة السياحة والترفيه ومركز التدريب والتوظيف بالغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويشارك بالملتقى  11 منشآة هي:  فندق الريتزكارلتون، الرياض / شركة بودل للفنادق / شركة المطاعم الاهلية / شركة فنادق ميرا / شركة شاورمر للأغذية / معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي / فندق حياة ريجنسي الرياض العليا / شركة الشايع الدولية للتجارة / شركة الاطعمة الحديثة / فندق قصر اليمامة /فندق انتركونتيننتال الرياض ) بـعدد فرص وظيفية 465 وظيفة موجهة للشباب والفتيات الراغبين العمل في قطاع السياحة والإيواء .

 ودعت الغرفة الباحثين عن وظائف الى الحضور والمشاركة في الملتقى الذي يهدف الى توطين الأنشطة والمهن السياحية، ورفع نسبتها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني والرؤية الوطنية 2030  لضمان استدامة توطين وظائف الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، ومنظمي الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، والمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، و المعارض والمؤتمرات .

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