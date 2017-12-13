 عباس: واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء.. ولن نقبل دورها بعملية السلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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عباس: واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء.. ولن نقبل دورها بعملية السلام

عباس: واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء.. ولن نقبل دورها بعملية السلام
المناطق - وكالات

اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، خلال كلمته أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي، قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القدس “هدية للحركة الصهيونية”، رافضا أي دور أميركي في عملية السلام مستقبلا.

وقال عباس: “الولايات المتحدة لن يكون لها دور في العملية السياسية بعد الآن لأنها منحازة كل الانحياز لإسرائيل”.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل هو انتهاك للقانون الدولي والاتفاقات، مشيرا إلى رفضه للقرارات الأميركية الأحادية الباطلة بشأن القدس. وتابع: “لا يمكن قيام دولة فلسطينية دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها”.

وأوضح أن العالم وقف وقفة واحدة ضد الرئيس الأميركي، وأن واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء بشأن القدس.

وأضاف عباس: “لن نلتزم بالتفاهمات السابقة ما لم تتراجع واشنطن عن قراراتها الأخيرة”.

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