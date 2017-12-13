 شاهد قصيدة لولي العهد .. “عنده على شعب كل المملكة غيرة .. يا ويل من يقرب حدود السعودية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد قصيدة لولي العهد .. “عنده على شعب كل المملكة غيرة .. يا ويل من يقرب حدود السعودية”

شاهد قصيدة لولي العهد .. “عنده على شعب كل المملكة غيرة .. يا ويل من يقرب حدود السعودية”
المناطق - الرياض

تحت عنوان “ولي العهد”، كتب الشاعر خالد المريخي قصيدة وجهها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ حاملة بين أبياتها رسائل المدح والاعتزاز به وإنجازاته خلال الفترة الماضية.

وتطرقت القصيدة التي أداها ولحنها فهد مطر، إلى سياساته ونظرته الثاقبة في معطيات الأمور والأحداث الجارية في المنطقة.

ومن بين أبيات القصيدة:

اللي يميز رفيع الشان عن غيره .. صدره شمالي وفزعته جنوبية

عنده على شعب كل المملكة غيرة .. يا ويل من يقرب حدود السعودية

يا بعد نظراته وطيل تفكيره حزم وعزيمة وقوة باس وحمية

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