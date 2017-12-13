سياحة الجوف تعرض تنوعها البيئي بـ “ألوان السعودية”

يشارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف في ملتقى التصوير “ألوان السعودية 2017″، الذي أنطلقت فعاليته أمس الثلاثاء بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

وبيّن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري ، أن مجلس التنمية السياحية يشارك بجناح يضم عدد من الأعمال الفوتوغرافية حول التنوع البيئي الذي تتميز به منطقة الجوف من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية إلى الثروات الزراعية , والسياحة البرية والمائية ، وتأتي ضمن الجهود المشتركة لتسويق منطقة الجوف كوجهة سياحية استثمارية ، لافتاً إلى أن الصورة وسيلة إعلامية مهمة في التعريف بأبرز المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية ، والكشف عن مواطن الجمال وأصالة التراث.

وأكد الشمري أن مصوري المنطقة يتمتعون بمواهب فوتوغرافية مميزة، وساهموا عبر عدساتهم في نقل جانب من جماليات المقومات السياحية في المنطقة وتنوعها البيئي الفريد وتراثها ، مشيراً إلى أن الفرع قام بدعم المواهب المميزة منهم بتخصيص أجنحة لهم للتعريف بالجوف بشكل مكثف حيث يشارك المصور زايد اللاحم والمصور جلال النعمان بأجنحة خاصة فيهم يعرضون فيها أبرز ملامح الجوف .

ولفت الشمري إلى أن ملتقى ألوان السعودية يحظى برعاية ودعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي يهدف إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية والترويج لها من خلال الصورة السياحية، وإبراز التنوع المميز فيها، وتشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية، وتراث، وآثار، وبيئة طبيعية متنوعة، وتقدم حضاري وإنساني فريد، إضافة إلى تعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه، وتعريف المقيم على أرض المملكة بالسياحة المحلية، وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة.