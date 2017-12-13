 جامع بدومة الجندل الجوف يحتاج لترميم منذ 22 عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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جامع بدومة الجندل الجوف يحتاج لترميم منذ 22 عام

المناطق - الجوف :

تعتبر الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ووزارة الشؤون الاسلاميه دورها تهيئة المساجد والجوامع للمصلين وتوفير النواقص وعلاج التقصير .. ومع ذلك يعاني جماعة جامع عمر بن عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل الجوف من كثير من النواقص ويناشد جماعة الجامع الوزارة والجهات ذات الاختصاص بالاهتمام بالجامع من حيث التوسعة والترميم وتغيير الفرش والأجهزة وغيرها مما يريح المصلين في الجامع .

وطالب المواطن محمد الشراري بترميم جامع عمر بن عبدالعزيز بشكل عاجل حيث تم بناؤه عام 1417 وكثير من المصلين يقفون على الأبواب يوم الجمعة ولا يوجد مكان يصلون فيه .

وعمدت بلدية دومة الجندل مؤخرا مشكوره في البدء بتهيئة مواقف الجامع أمام مبنى مدرسة متوسطة المقداد بن عمرو والذي يخدم المدرسة و الجامع .

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