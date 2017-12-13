 أمير الباحة يكّرم عميد الكلية التقنية بجائزة الإبداع والدفاع المدني بجائزة الجهه الأمنيه المتميزه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يكّرم عميد الكلية التقنية بجائزة الإبداع والدفاع المدني بجائزة الجهه الأمنيه المتميزه

أمير الباحة يكّرم عميد الكلية التقنية بجائزة الإبداع والدفاع المدني بجائزة الجهه الأمنيه المتميزه
المناطق-الباحة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة ، مرعي بن سعد القرني ، بجائزة الباحة للإبداع (الموظف المتميز في الدورة الرابعة للجائزة على مستوى المنطقة ).
وقد رفع عميد الكلية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الدكتور / حسام بن سعود يحفظه الله وإلى صاحب السمو الملكي الأمير / مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، على تسليمه الجائزة والتي يعتبرها وساماً على صدره داعياً الله جل وعلى أن يحفظ لنا ديننا ووطننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ، وأن يوفقنا لخدمة ديننا ثم مليكننا ووطننا
من جهة ثانية توج صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحه وضيف (جائزة الباحه للأبداع والتفوق) الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز في دورتها الرابعه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بجائزة الجهه الأمنيه المتميزه على مستوى الادارات الامنيه بالمنطقة ومحافظاتها وذلك على هامش احتفال الجائزه بالفائزين بها بالمركز الحضاري وقد هنأ مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه العميد علي بن خضران المنتشري كافة منسوبي مديرية المنطقة من الضباط وصف الضباط والمدنيين على هذا التميز مؤكداً في الوقت نفسه ان ماتحقق كان بفضلاً من الله ثم بتظافر الجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني في كافة المواقع كما رفع العميد المنتشري آسمى آيات الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز على تتويج مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بهذه الجائزة ودعمة الا محدود لرجال الدفاع المدني متمنياً للجميع كل التوفيق

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