“اسعاد” تنظم دورة في الإسعافات الأولية الأساسية للنساء

اقامت جمعية البر الخيرية بالفرعة ببني سار ( إسعاد ) ، ممثلة بالقسم النسائي ، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالباحة القسم النسوي دورة في الإسعافات الأولية والتي نفذتها جمعية الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة وأقيمت هذه الدورة على هامش الاحتفالية باليوم العالمي للتطوع وشارك فيها فرع وزارة العمل والتنمية بالباحة ممثلا في القسم النسوي بمركز التنمية الاجتماعية بالباحة والفريق التطوعي النسائي لفرع جمعية الهلال الأحمر السعودي بالباحة كما نظم الحفل وشارك فيه فريق عاون التطوعي بجمعية إسعاد على مدار يومين وقد نتج عن ذلك تخرج ما يزيد عن 15 متدربة متطوعة في مجال الإسعافات الأولية .

واشتملت الدورة التدريبية على الأساليب التي ينبغي القيام بها لإنقاذ المصابين، وطرق التعامل مع الإصابات المختلفة، وشهدت الدورة محاضرات وتدريبات عملية على بعض الدمى والمجسمات، وشاركن المتدربات في هذه التطبيقات والتدريبات، وركزت الدورة على التعامل مع الحوادث والطوارئ والإسعافات الأولية، كمفهوم وتطبيق، وعرض لبعض حالات الطوارئ المنتشرة، والتعامل مع طوارئ بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.