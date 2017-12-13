 الرئيس الفلسطيني: الملك سلمان قال لي لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس الفلسطيني: الملك سلمان قال لي لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس

الرئيس الفلسطيني: الملك سلمان قال لي لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس
المناطق _ الرياض

قال رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” في كلمته أمام أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أن: “الملك سلمان قال لي كلمة واحدة لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس غير هذا لا تسمعون أي كلام من أحد”.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالمواقف السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، من تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن فلسطين لن تقبل بأن يكون للإدارة الأمريكية أي دور في العملية السياسية بعد الآن، مجدداً رفضه للقرار الأمريكي المتعلق بالقدس.
وقال: ” أن إسرائيل تهدف لتهجير أهلنا في القدس عبر سلسلة لا تنتهي من الإجراءات الاستعمارية، منها منعهم من البناء وسحب هوياتهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم “، مبينًا أن واشنطن – حوّلت صفقة العصر إلى صفعة العصر واختارت أن تفقد أهليتها كوسيط” .
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن “مدينة القدس لا زالت وستبقى عاصمة دولة فلسطين للأبد، وأن لا سلام ولا استقرار دون أن تكون كذلك “.

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