بلدية محافظة الخرج تغلق 13 محل مخالف للأنظمة والاشتراطات البلدية

قامت ادارة صحة البيئة متمثلة بادارة الرقابة الصحية بمصاردة مواد غذائيه منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخزنه بطريقه غير صحيه هذا وتم تم اغلاق 13 من المحلات التي لا تحمل تراخيص وأخرى لسوء التجهيزات ومخالفة أنظمة صحة البيئه ، هذا وتم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى على المحلات المخالفة.

هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أنه تم تكليف الأقسام المعنية بالبلدية بتكثيف الجولات الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات والمطاعم وكذلك المراكز التجارية المختصة بالأغذية .