 تم زراعتها في البطن لمدة ٣ أسابيع ..عملية نادرة تنقذ إصبع شاب من البتر في نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير تبوك يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما تم إقراره في مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط الدعم المقدّم لبرنامج حساب المواطن “العمل والتنمية الاجتماعية”: تفعيل النمذجة الصحية لمراكز التأهيل الشامل مطلع 2018م تم زراعتها في البطن لمدة ٣ أسابيع ..عملية نادرة تنقذ إصبع شاب من البتر في نجران بلدية محافظة الخرج تغلق 13 محل مخالف للأنظمة والاشتراطات البلدية الرئيس الفلسطيني: الملك سلمان قال لي لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس “اسعاد” تنظم دورة في الإسعافات الأولية الأساسية للنساء أمير الباحة يكّرم عميد الكلية التقنية بجائزة الإبداع والدفاع المدني بجائزة الجهه الأمنيه المتميزه جامع بدومة الجندل الجوف يحتاج لترميم منذ 22 عام سياحة الجوف تعرض تنوعها البيئي بـ “ألوان السعودية” بالتعاون مع امارة المنطقة..تقني الجوف تستضيف معهد الإدارة العامة “اسعاد” تنظم دورة في الإسعافات الأولية الأساسية للنساء بلدية جوف بني هاجر ترصد 10 مخالفات وتوجه 8 إنذارات لعدد من المحلات التجارية المخالفة داخل الهجر

تم زراعتها في البطن لمدة ٣ أسابيع ..عملية نادرة تنقذ إصبع شاب من البتر في نجران

تم زراعتها في البطن لمدة ٣ أسابيع ..عملية نادرة تنقذ إصبع شاب من البتر في نجران
المناطق _ نجران

نجح فريق طبي في قسم الجراحة والتجميل في مستشفى الملك خالد بنجران في إنقاذ إصبع شاب من البتر بعد تعرضه لإصابة بليغه في اليد اليسرى تسببت في فقدان كل الأنسجة الخارجية للإصبع .
وكان المريض قد حضر  إلى المستشفى وعند الفحص وجد أن كل الأنسجة الخارجية لإصبع الخاتم الأيسر قد فقدت وتبقى العظام والأوتار مكشوفة
ولإنقاذ الإصبع من البتر أجريت له عملية تجميلية دقيقة ونادرة  بزراعة مكان الاصابة في الإصبع في جدار البطن بما يسمى (سديلة بطنية)  لمدة ثلاثة أسابيع ، وبعدها تم  فصل الإصبع من بطن المريض وخياطة باقي السديلة في الإصبع بعد أن تكونت شعيرات  دموية جديدة مع الإصبع لتغذية السديلة وكانت  النتيجة بفضل الله ناجحة  حيث تم  الحفاظ على الإصبع من البتر ومن فقدان وظيفتها ويخضع المريض حالياً لبرنامج  علاج طبيعي ومتابعة لمده شهر .
الجدير بالذكر أنه يجري حالياً تطوير قسم عناية الحروق بثمانية أسرة مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة وذلك ضمن المشاريع الحديثة الجاري تنفيذها في مستشفى الملك خالد و الهادفة إلى تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن والمقيم  في جميع أقسامها ومراكزها التخصصية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>