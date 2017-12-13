 “العمل والتنمية الاجتماعية”: تفعيل النمذجة الصحية لمراكز التأهيل الشامل مطلع 2018م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“العمل والتنمية الاجتماعية”: تفعيل النمذجة الصحية لمراكز التأهيل الشامل مطلع 2018م

“العمل والتنمية الاجتماعية”: تفعيل النمذجة الصحية لمراكز التأهيل الشامل مطلع 2018م
المناطق _ واس

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مطلع يناير 2018م، التطبيق الفعلي للنمذجة الصحية لمراكز التأهيل الشامل في جميع مناطق المملكة، في خطوة للرقي وتحسين الخدمات الصحية المُقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بالوزارة وليد البابطين خلال ورشة عمل أقيمت أمس بالدرعية، للمنسقين والمنسقات لمراكز التأهيل، أن هذه المبادرة تُعد منهجًا وخارطة طريق لتطوير العمل الصحي، وتقديم الرعاية الصحية بمراكز التأهيل الشامل وفقًا للأسس العلمية والمعايير العملية المبنية على البراهين، لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الممارسة الصحية لتتوافق مع برامج التحول الوطني2020 للرعاية الصحية.
وأضاف: “تبرز أهداف النمذجة إلى تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية لنزلاء مراكز التأهيل الشامل، ورفع مستوى المهارات الفنية للكادر الصحي، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الصحي، وتحسين الرعاية الصحية، ووضع وصف وظيفي للكادر الصحي ملائم لكل تخصص، وتوحيد النماذج الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية.

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