 أمير تبوك يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما تم إقراره في مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط الدعم المقدّم لبرنامج حساب المواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما تم إقراره في مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط الدعم المقدّم لبرنامج حساب المواطن “العمل والتنمية الاجتماعية”: تفعيل النمذجة الصحية لمراكز التأهيل الشامل مطلع 2018م تم زراعتها في البطن لمدة ٣ أسابيع ..عملية نادرة تنقذ إصبع شاب من البتر في نجران بلدية محافظة الخرج تغلق 13 محل مخالف للأنظمة والاشتراطات البلدية الرئيس الفلسطيني: الملك سلمان قال لي لا حل بدون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس “اسعاد” تنظم دورة في الإسعافات الأولية الأساسية للنساء أمير الباحة يكّرم عميد الكلية التقنية بجائزة الإبداع والدفاع المدني بجائزة الجهه الأمنيه المتميزه جامع بدومة الجندل الجوف يحتاج لترميم منذ 22 عام سياحة الجوف تعرض تنوعها البيئي بـ “ألوان السعودية” بالتعاون مع امارة المنطقة..تقني الجوف تستضيف معهد الإدارة العامة “اسعاد” تنظم دورة في الإسعافات الأولية الأساسية للنساء بلدية جوف بني هاجر ترصد 10 مخالفات وتوجه 8 إنذارات لعدد من المحلات التجارية المخالفة داخل الهجر

أمير تبوك يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما تم إقراره في مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط الدعم المقدّم لبرنامج حساب المواطن

أمير تبوك يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما تم إقراره في مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط الدعم المقدّم لبرنامج حساب المواطن
المناطق _ تبوك
رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة باسمه وباسم أعضاء مجلس المنطقة أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على ما تم إقراره في مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط الدعم المقدّم لبرنامج حساب المواطن الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز حماية المستهلك من خلال ما تم تشكيله من لجنة وزارية مسؤوليتها الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم التلاعب بها . جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير منطقة تبوك اليوم الجلسة الختامية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1438/1439هـ بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة متمنياً سموه للجميع التوفيق بنهاية سنة مالية وقرب إعلان ميزانية الدولة التي من المتوقع أن تحمل الكثير من اعتمادات مشاريع هامة للمنطقة . بعد ذلك تابع المجلس في جلسته سير العمل في المشاريع القائمة وأكّد سموه على مديري الإدارات الحكومية بمتابعة تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها بالوقت المحدد .
وفي نهاية الجلسة تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

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