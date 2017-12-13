أمير تبوك يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما تم إقراره في مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط الدعم المقدّم لبرنامج حساب المواطن

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة باسمه وباسم أعضاء مجلس المنطقة أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على ما تم إقراره في مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط الدعم المقدّم لبرنامج حساب المواطن الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز حماية المستهلك من خلال ما تم تشكيله من لجنة وزارية مسؤوليتها الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم التلاعب بها . جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير منطقة تبوك اليوم الجلسة الختامية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1438/1439هـ بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة متمنياً سموه للجميع التوفيق بنهاية سنة مالية وقرب إعلان ميزانية الدولة التي من المتوقع أن تحمل الكثير من اعتمادات مشاريع هامة للمنطقة . بعد ذلك تابع المجلس في جلسته سير العمل في المشاريع القائمة وأكّد سموه على مديري الإدارات الحكومية بمتابعة تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها بالوقت المحدد .

وفي نهاية الجلسة تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .