أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الأولى لمجلس شباب جازان الجديد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم، الجلسة الأولى لمجلس شباب المنطقة في تشكيله الجديد في دورة انعقاده الثانية للعام الحالي ، بحضور أعضاء المجلس ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وأوضح أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن سمو أمير المنطقة استهل الجلسة بكلمة توجيهية رحب فيها بأبنائه أعضاء المجلس الجديد ، مبينا أن الاجتماع خصص لبحث كل ما يخص تنمية المنطقة، وما قدمه مجلس الشباب خلال الفترة الماضية والعوائق التي تواجههم في تحقيق تنفيذ برامجهم.

وشدد سمو أمير المنطقة على أهمية المجلس الذي يمثل فئة تعد هي الأغلبية بين فئات المجتمع والأداة الفاعلة في التنمية والتطوير من خلال ما يمتلكونه من قدرات جعلتهم جزء مهم في مسيرة التنمية، موجهاً أعضاء مجلس شباب جازان الجديد بضرورة التعاون الجاد والمخلص وتمثيل شباب المنطقة أفضل تمثيل سعياً لخدمة لدينهم ومنطقتهم ووطنهم العزيز وقيادتهم الرشيدة.

وأكد أمير منطقة جازان في ختام كلمته دعمه وإمارة المنطقة لكل ما يحتاجه شباب جازان، إلى جانب تبني أفكارهم وإبداعاتهم في شتى المجالات الرياضية والأدبية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات بمن يضمن تلبية تلك الاحتياجات ويجعلها موضوع التنفيذ.

وبين أمين عام مجلس شباب المنطقة أن المجلس استعرض عقب ذلك الموضوعات المدرجة على الأعمال ومنها تم خلال الاجتماع كافة الموضوعات في جدول الأعمال، منها استعراض توصيات الجلسة الرابعة من دورة انعقاد المجلس الأولى والخطابات الواردة إلى أمانة المجلس وخطط وآليات عمل اللجان المنبثقة عن المجلس والنتائج التي توصل إليها ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نفذه المجلس مؤخراً.

كما اشار الى موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على تكليف الدكتور عثمان حكمي امينا لصندوق المجلس ، وتكليف أ.وجدي زيدان مديرا تنفيذيا لمجلس شباب المنطقة.

وأختتم أبو هادي تصريحه مفيداً أن الجلسة تضمنت بحث المقترحات والآراء التي تقدم بها الحضور ذات العلاقة بمختلف المجالات التي تقع في إطار عمل المجلس والعمل على ترتيب أولوياته وآليات عمل مختلف اللجان المنبثقة عنه، واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيال ما بحث من موضوعات.