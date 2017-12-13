“مبادئ القرارات الإدارية النظامية “برنامج تدريبي بإمارة منطقة جازان

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة جازان تحت عنوان ” مبادئ القرارات الإدارية النظامية ” وذلك في قاعة الاجتماعات بالإمارة.

وقد دشن البرنامج مدير عام التخطيط والتطوير بالإمارة معين بن عبدالعزيز الهويدي مرحبا بكافة المشاركين ، مؤكدا ان البرنامج التدريبي يهدف الى تطوير مهارات مدراء الادارات والتعامل مع القرارات الإدارية وفق الأنظمة المعمول بها، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، متمنيا للجميع الفائدة المرجوة من تنفيذ البرنامج.

ويأتي البرنامج الذي يقدمه رئيس قسم الأنظمة بجامعة جازان المستشار الدكتور.عاصم بن محمد مدخلي ، على مدي يومين ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها ادارة التدريب والابتعاث بإمارة منطقة جازان خلال العام الحالي.