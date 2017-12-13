  أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المنطقة المعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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 أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المنطقة المعين

 أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني المنطقة المعين
المناطق - امل بهكلي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين العميد علي بن محمد وهاس ، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء علي بن محمد العمري .
وفي بداية اللقاء هّنأ سموه العميد الوهاس بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة، موجهاً بتقديم جميع الخدمات والاعمال التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بطبيعة عمل الدفاع المدني بما يضمن سلامة الجميع – بأذن الله -من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحوادث واتخاذ كافة اجرءات ومتطلبات السلامة ومتابعة التقلبات الجوية بمختلف المناطق والمحافظات ومجاري الأودية متمنياً التوفيق له وزملائه .
ونوه الأمير محمد بن ناصر بالجهود والأعمال التي قام بها مدير الدفاع المدني السابق طيلة فترة عمله ، راجياً له مزيداً من التوفيق والانجاز لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.
من جانبه أعرب مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، عن شكره لسمو أمير المنطقة وسعادته بلقاء سموه وما استمع له م توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وزملائه منسوبي الدفاع المدني بجازان على تقديم كل ما يخدم الصالح ويحقق تطلعات ولاة الأم حفظهم الله .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة للشؤون الامنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم.

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