الحماية الاجتماعية بالرياض توعي “60” سيدة بأضرار العنف ضد الأطفال

شارك القسم النسوي بوحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في فعاليات اليوم العالمي للطفل واليوم التوعوي لحماية الطفل من الايذاء ببرنامج توعوي وركن تعريفي نُظما بهذه المناسبة واستفاد منهما 60 سيدة مابين موظفات وامهات للطالبات وزائرات .

تناول البرنامج التوعوي الأول (العنف والطفل) الذي اقيم في مدارس جامعة نورة بنت عبدالرحمن بحضور 20 سيدة من معلمات المدارس وامهات الطالبات وقدمته الاخصائيتين سارة العتيبي واريج البقمي التعريف بظاهرة العنف وانواعه ومخاطره وآلية التعامل معه عن طريق وحدة الحماية الاجتماعية مع التعريف بمهام واجراءات مركزالبلاغات وطريقة عمله وفتح باب المناقشة في بعض الحالات فيما كانت المشاركة الثانية في مدينة الملك فهد الطبية بركن تعريفي عن وحدة الحماية الاجتماعية واهدافها ومركز بلاغات العنف الأسري وآلية استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها من خلال توزيع العديد من الكتيبات والمنشورات والإجابة على استفسارات الزوار الذين تجاوز عددهم الأربعين زائر من مختلف الفئات العمرية .

تأتي هذه المشاركات ضمن آلية عمل وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض لتوعية المجتمع بأضرار العنف والايذاء بجميع انواعه على الأسرة والمجتمع وتعريف جميع الفئات بمراكز البلاغات وآلية عملها وكيفية التواصل معها .