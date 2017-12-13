أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا وبالتعاون مع الجامعات الإندونيسية تقيم برنامجا في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية وحرصا من الأكاديمية لخدمة المجتمع الإندونيسي المتعطش للغة العربية وبرعاية كريمة من سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا أ. اسامة الشعيبي

وبمتابعة الدكتور محمد الثقفي قائد الأكاديمية ووكيل الأكاديمية أ. أحمد الزهراني أقامت أكاديمية الحرمين السعودية في جاكرتا وبالتعاون مع الجامعات الإندونيسية برنامجا في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها شمل أساتذة الجامعات الإندونيسية ومعلمي ومعلمات المدارس الإندونيسية وطلاب وطالبات الجامعات الإندونيسية استمر البرنامج ثلاثة أيام حيث بدأ البرنامج في اليوم الأول بزيارة تبادلية بين طلاب الجامعات الإندونيسية والأكاديمية اطلع فيه الطلاب على سير التعليم في الأكاديمية ثم قاموا بعقد ورش قرائية في قاعة مصادر المعلومات ثم عقدت بعد ذلك ساعة حوارية في النادي بمشاركة نخبة من طلاب الأكاديمية حرصوا فيها على التحدث باللغة العربية ثم توجهوا يعد ذلك إلى الفصول الدراسية لحضور بعض الدروس المنفذة باللغة العربية .

وفي اليوم الثاني عقدت دورة لأساتذة الجامعات ومعلمي ومعلمات المدارس الإندونيسية في التحدث الجيد والإبداع الكتابي نفذه كل من أ. علي الزبيدي من أكاديمية الحرمين بالتعاون مع أ. عبدالعزيز الجريسي المعلم في معهد اللغات وقد حضر البرنامج ما يقارب 50 أستاذا جامعيا ومعلما ومعلمة

وفي اليوم الثالث أقيمت دورة لطلاب الجامعات الإندونيسية في المهارات الاربع للغة العربية نفذها كل من :

أ. علي الزبيدي

أ. تركي الشهري

أ. عبدالعزيز الجريسي

أ. وليد السعيد

وقد حضر البرنامج ما يقارب 100 طالب وطالبة تفاعلوا مع المحاضرين وشاركوا في الأنشطة وورش العمل المصاحبة للبرنامج وفي نهاية البرامج التي نفذت على مدى ثلاثة أيام ألقى رئيس الرابطة كلمة تحدث فيها عن مشاعر المشاركين التي لا توصف بحضورهم لمثل هذه الفعاليات ورغبتهم في استمرارها وتكرارها لما لها من فائدة عظيمة على الشعب الإندونيسي لأن المشاركين قد حضروا من جامعات مختلفة وتقع على عاتقهم مسؤولية نشر ما تعلموه في هذه البرامج لزملائهم ممن خلفهم ، واختتم كلمته بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما قدموه ويقدمونه من دعم لخدمة اللغة العربية ونشرها وقدم شكره لسعادة السفير أ. أسامة الشعيبي الداعم لكل فعاليات اللغة العربية في إندونيسيا وثنى بالشكر على الأكاديمية وقائدها الدكتور محمد الثقفي ووكيلها الأستاذ أحمد غرم الله الزهراني واللجنة المنظمة لهذه الفعالية على كرم الضيافة والحفاوة .وبارك لهم نجاح هذه اللقاءات ، بعد ذلك تم تسليم الطلاب المشاركين شهادات شكر وتقدير لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة