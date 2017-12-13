أمير الحدود الشمالية: أهمية إزالة المعوقات ومسابقة الزمن لتصحيح جميع السلبيات ومعالجة الخلل الواضح في مستوى الخدمات البلدية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم ، اللجنة المكلفة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، برئاسة مستشار معالي الوزير المهندس علي ملاش العنزي ومدير عام النظافة ، ومدير وإدارة الكهرباء ، ومدير إدارة الطرق ، واخصائي حماية البيئة في الوزارة .

وذلك تفاعلا مع زيارات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لمحافظات المنطقة . ولمناقشة مستوى الخدمات البلدية وكيفية تطويرها للمستويات القياسية وبما يتناسب وحجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية جودة الخدمات البلدية باعتبارها مهمة ومحورية في تنمية المنطقة سكانياً وعمرانياً واقتصاديا ،

مبيناً أن منطقة الحدود الشمالية تشكل بوابة المملكة الشمالية من جهتي عرعر ورفحاء ، كما تحتضن مشاريع تعدين وغاز عملاقة تديرها شركتي أرامكو ومعادن في محافظة طريف الأمر الذي يستدعي الارتقاء بالمنطقة بما يتناسب وموقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية لتشارك بفاعلية بازدهار الاقتصاد بوطن طموح مجتمعه حيوي.

وشدد سموه على ضرورة تطوير الخدمات البلدية في المنطقة من خلال رفع مستوى التخطيط الحضري وفق المعايير القياسية ووفق الاحتياجات وأولوياتها ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز.

ومؤكداً أهمية إزالة المعوقات كافة ومسابقة الزمن لتصحيح جميع السلبيات , وتصحيح الخلل الواضح والملاحظات المتعددة على مستوى النظافة, كذلك ضعف صيانة الشوارع ، وعدم وجود إنارة في أحياء محافظة طريف, وتراجع ملموس في الخدمات البلدية في محافظة العويقيلة.

واستعرض سموه جملة من احتياجات ومشاكل المنطقة مبدياً رغبته بضرورة معالجتها على وجه السرعة .

للارتقاء بمستوى الخدمات بما يواكب ما تشهده بلادنا من تطور في ظل ما يحظى به قطاع البلديات من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

من جانبه عبر رئيس اللجنة المهندس العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من اهتمام ورعاية ومتابعة للخدمات البلدية ، مؤكدا أن ملاحظات وتوجيهات سموه سيكون لها الأثر البالغ

في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مبينا بأنه واعضاء اللجنة سيقومون بجولة ميدانية لكافة المحافظات وتقديم تقرير مفصل لسمو أمير المنطقة ومعالي الوزير .