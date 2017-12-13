هيئة السياحة تشارك في لقاء التوظيف في القطاع السياحي

تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” وفرع الهيئة في الرياض في لقاء للتوظيف في قطاع السياحة تنظمه لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض بالتعاون مع مركز التدريب والتوظيف بالغرفة اليوم الخميس بمقر الغرفة

وقال الاستاذ ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام مركز تكامل أن المركز يدعم ويساند اقامة مثل هذه اللقاءات لأهميتها في التعريف بوظائف القطاع السياحي واستقطاب الشباب السعودي لها.

وأضاف أن القطاع السياحي قطاع جاذب ومستقبله باهر مؤكداً أن الكفاءات السعودية التي تشغل وظائف القطاع الآن تتحدث عن مجال عمل ابداعي وفرص التطور المهني فيه كبيرة بما يتناسب طردياً مع العائد الاقتصادي للموظف العامل في القطاع.

وقال أن هذا اللقاء وما شابهه أحد المسارات التي تعمل عليها الهيئة لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي بالمملكة.

من جهته قال المهندس عبدالعزيز بن حسن آل حسن مدير عام فرع الهيئة في منطقة الرياض أنه من المنتظر أن يوفر هذا اللقاء ما يقارب (500) فرصة عمل للمواطنين وأشار إلى أن مشاركة فرع الهيئة بالرياض يجسد مبدأ الشراكة الذي تعمل عليه الهيئة مع جميع من لهم علاقة بمبادراتها وبرامجها وأهدافها.

وأضاف أن الفرع تواصل مع عدد من منشآت القطاع السياحي في منطقة الرياض للمشاركة في هذا اللقاء مشيداً بتفاعل القطاع لخاص مع توجه الدولة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وخاصة في توطين مهن القطاع السياحي بوصفه من أكبر القطاعات الخدمية الموفرة للفرص الوظيفية، من خلال إجراء مقابلات التوظيف مباشرة بين الشركات العاملة في القطاع السياحي مع المواطنين الراغبين بالعمل في الوظائف التي توفرها المنشآت السياحية في مثل هذه الملتقيات.

وتأتي مبادرة غرفة الرياض بعقد هذا اللقاء انطلاقاً من مبدأ الموائمة بين احتياجات سوق العمل وطالبيه، وتهيئة الفرص الوظيفية المناسبة للباحث عن عمل، بما يلبي احتياجاته وتحقيق طموحاته والمساهمة في زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتحقيقاً للدور الذي تأمله الدولة من القطاع الخاص بالمساهمة في ايجاد حلول للمستقبل الوظيفي لشبابنا السعودي.