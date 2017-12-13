أمين عام منظمة السياحة العالمية يزور معرض روائع آثار المملكة

قام معالي الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية أمس الثلاثاء بزيارة لمعرض روائع آثار المملكة، والمعارض المصاحبة لملتقى آثار المملكة والمقامة حاليا في المتحف الوطني بالرياض.

وكان في استقباله الدكتور علي الغبان مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، والدكتور حسين أبو الحسن المشرف على قطاع الآثار والمتاحف.

حيث قام الدكتور طالب الرفاعي بجولة في المعرض واطلع على ما يحويه من قطع أثرية فريدة تعكس البعد الحضاري والتاريخي العميق للمملكة.

ويحوي (466) قطعة أثرية نادرة تعرّف بالبعد الحضاري للمملكة وارثها الثقافي، وما شهدته أرضها من تداول حضاري عبر الحقب التاريخية المختلفة، تغطي القطع المعرض الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم (مليون سنة قبل الميلاد) منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصور السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية المبكّرة والوسيطة والمتأخرة، مروراً بالفترة الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة، حتى نشأة الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة منذ عام 1744م إلى عهد الملك عبد العزيز (يرحمه الله) مؤسس الدولة السعودية الحديثة.



