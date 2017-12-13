تعليم نجران: عدم احترام مواعيد العمل ..فساد إداري

أكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية “بنات” سراء بنت سعيد الشهراني أن الفساد يكون عبر ثلاث صور هي الفساد المالي والإداري والأخلاقي,وقالت في كلمتها خلال احتفاء الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران باليوم الدولي لمكافحة الفساد أمس الأول:إن استشعار المسؤولية والعمل على استغلال الميزانيات التشغيلية وفق بنود الصرف المخصصة بما يعود على خدمة الطالبة يصب في مهام مكافحة الفساد ، وكذلك المحافظة على أسرار الوظيفة وعدم الافشاء بها واحترام مواعيد الدوام ، وأشارت إلى أن الفساد الأخلاقي هو مجمل الانحرافات السلوكية للموظف والتي منها استغلال الوظيفة للمصلحة الشخصية والمحاباة دون النظر لاعتبارات الكفاءة, فيما أشارت مديرة التوعية الإسلامية بتعليم نجران “بنات” وردة النملان أن مكافحة الفساد متجذرة في ديننا الحنيف والمملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة لترسيخ قيم النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد بما يسهم في تحقيق رؤيتها 2030 والتي جعلت ذلك من مرتكزاتها الرئيسية ،وأشادت رئيسة وحدة المتابعة النسائية وضحى الوادعي بالجهود العظيمة التي تقودها بلادنا في سبيل مكافحة الفساد من خلال تتبع مواطن الفساد الإداري في مؤسسات الدولة والعمل على تغييرها بالمناقشة حينًا وبالمتابعة مع ذوي صنع القرار حينًا آخر وبالنشر عبر وسائل الإعلام ، وأضافت بأن لمكافحة الفساد ومحاربته آثار عظيمة تضمن لبلادنا الوثوب والرقي والريادة والتماسك والقوة ، وعلينا كتربويات الاضطلاع بمسؤولياتنا بكل إرادة وعزم وحزم ووعي بالقوانين التي تحكم سير المؤسسات وتنظم أعمالها وهذا ينتج من روح الانتماء الحقيقي للوطن ، كما نوهت رئيسة قسم قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ريم الاسمري بسعي حكومتنا إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ونبذها من خلال تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الذي يعد مخالفة شرعية قبل أن تكون قانونية ومكافحة الفساد تعزز قيم النزاهة والمراقبة والمحاسبة وتنتهج مفهوم الشفافية في العمل كونه إلزامًا والتزاما شرعيًا ووطنيًا وأخلاقيًا ،من جهتها قدمت الدكتورة ربح الداودي من مستشفى القاضي التخصصي لمحة عن الإجازات المرضية حسب القوانين والأنظمة في المملكة ، ورؤية الطبيب والعامل بالمجال الصحي حول الإجازات المرضية,وتحدثت مشرفة التوعية الإسلامية غادة الزهراني عن الفساد في تربية الأبناء ومخافة الله في تربيتهم ومراعاة الأمانة والمسؤولية في ذلك ، وعددت ظاهر الفساد في التربية والتي منها إنشاء الأطفال على الخوف والهلع والتهور وسلاطة اللسان وتعويدهم على الترف وبسط اليدين والحرمان من العاطفة . وتضمن الحفل عروض مرئية بمشاركة الإدارات النسائية ، وقدمت طالبات الثانوية السادسة حوار عن سلب الطفولة ، ووحدة المتابعة مشهد عن الوساطة وعواقبها ، وصورة وتعليق ، واختتم الحفل بتكريم الشهراني لراعي الحفل والإدارات المنظمة .