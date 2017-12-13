نائب أمير نجران: خطاب خادم الحرمين ذو أبعاد استراتيجية محلية ودولية

أكد صاحب السمو الملكي الامير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب امير منطقة نجران أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ذو بعد استراتيجي ليس فقط للمملكة، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرارية حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنمية هذه البلاد المباركة وتعزيز علاقاتها الخارجيه ودعم المملكة لكافة القضايا الاسلامية .

واشاد سموه بما تضمنه الخطاب السامي حيال تطورات المملكة ودعمها للقطاع الاقتصادي من خلال ماتصبوا اليه المملكة في تحقيق روؤية 2030 اضافة الى ماحققه دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبنى استراتيجية التنوع الاقتصادي والسعي لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة حيث ان استدامة التنمية تلبي احتياجات الجيل الحالي مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

واشار سموه الى مضامين كلمة خادم الحرمين التي تؤكد دور المملكة في التصدي لظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه مؤكداً سموه ان خطاب خادم الحرمين قد أكد للعالم اجمع موقف المملكة واستنكارها من القرار الامريكي بشأن القدس وانحيازه ضد الشعب الفلسطيني الذي لابد ان يستعيد حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الختام دعا سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وان يمن على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء .