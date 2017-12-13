أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بقيمة 1.8 مليار ريال في عنيزة  

أمير القصيم: المشاريع التنموية مرآة تعكس تكامل محبة المواطن لوطنه مع إرادة القيادة تنفيذها

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم , زيارة تفقدية وتدشين عدداً من المشاريع التنموية المرتبطة بالشؤون البلدية والنقل والصحية والتعليمية , بحضور معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب , وكيل وزارة التعليم لشؤون المباني المهندس يونس البراك وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ووكيل أمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري ومساعد مدير تعليم القصيم عبدالرحمن الصمعاني , ومساعد مدير عام الشؤون الصحية سلطان الشايع وعدد مدراء الجهات الحكومية في المنطقة ذات العلاقة ومدراء الجهات في محافظة عنيزة .

حيث توجه سموه فور وصولة إلى تدشين مشروع كوبري تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز مع طريق أبي بكر الصديق بمحافظة عنيزة بقيمة تزيد عن 32 مليون ريال بالإضافة إلى تدشين سموه عدد من المشاريع الأخرى التابعة للنقل بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون ريال وشملت إستكمال إصلاح وإزدواج طريق العوشزية بقيمة تزيد عن 10 ملايين ريال وتقاطع طريق الدائري الغربي مع طريق زامل السليم بتكلفة تزيد عن 50 مليون ريال , بالإضافة إلى مشروع تنفيذ طريق مزدوج من محول عنيزة إلى روضة مساعد بقيمة تزيد عن 37 مليون ريال , ومشروع تقاطع طريق زامل السليم مع محول عنيزة الداخلي بقيمة تزيد عن 39 مليون ريال , بعد ذلك توجه سموه إلى تدشين مشروع المخطط المعتمد لطريق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وأطلع سموه على عدد من المشاريع البلدية التي تجاوزت قيمتها مليار وثلاثمائة مليون ريال أبرزها مشروع سوق التمور والثقب الأفقي وسوق المجلس وطريق الأمير فيصل بن مشعل , تلا ذلك توجه سموه إلى مدرسة متوسطة تحفيظ القرآن الكريم الثانية للبنات حيث دشنها سموه بالإضافة إلى المشاريع تعليمية التي بلغت تكلفتها الإجمالية 184 مليون ريال , وإستمع إلى شرح مفصل من قبل فريق الإشراف والتنفيذ بإدارة تعليم عنيزة , بالإضافة إلى إطلاعه على عدد من الأعمال الطلابية الفنية والثقافية وبرنامج الموهوبين والحرفية التي تم تنفيذها من قبل طلاب وطالبات إدارة تعليم محافظة عنيزة , بعد ذلك توجه سموه إلى مقر الحفل المقام بهذه المناسبة حيث أزاح الستار عن مشاريع القطاع الصحي بمحافظة عنيزة والذي بلغت تكلفته الإجمالية 13 مليون ريال شملت مشروع نقل العينات والأدوية بمستشفى الملك سعود بتكلفة تزيد عن ثلاثة ملايين ريال بالإضافة إلى مشروع وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك سعود بتكلفة تزين عن ثلاثة ملايين ريال وكذلك مركز طب وجراحة العيون بتكلفة تزيد عن خمسة ملايين ريال بتبرع من لولوة العجلان ومشروع تطوير قسم العناية المركزة بمستشفى الملك سعود بتكلفة مليوني ريال بتبرع من منصور محمد التركي , وأطلع سموه بعد ذلك على عدد من المشاريع التنموية لعدد من الجهات الحكومية .

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة القصيم إلى مقر الحفل حيث عزف السلام الملكي فور وصولة تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم , بعد ذلك أكد محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم في كلمة ألقاها أن تشريف سمو أمير منطقة القصيم لتدشين هذه المشاريع التنموية الكبيرة عكست واقع الوطن من تنمية وعلو هذه البلاد بشكل متواصل نحو تحقيق الإزدهار والتفاني لأبناء هذا الوطن مقدماً شكره وتقديرة لسمو أمير منطقة القصيم ولمعالي نائب وزير النقل ولوكيل وزارة التعليم ولكافة مدراء الجهات ذات العلاقة على الجهود المبذولة في خدمة المواطن , مبيناً بأن تلك الجهود من أبناء محافظة عنيزة ستستمر قدماً لخدمتهم عبر التنمية المستدامة والعمل بروح الأسرة الواحدة لخدمة المواطنين والمواطنات , بعد ذلك إطلع سموه على عرض مرئي مفصل عن المشاريع التنموية في محافظة عنيزة والتي شملت وزارة النقل والبلديات والتعليم والصحة ودشن من خلالها تلك المشاريع عبر الدائرة التلفزيونية .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عن إفتخاره وإعتزازة بمواطني هذه البلاد الغالية , مؤكداً على أننا نتلقى توجيهات من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ بالعمل الدائم ومواصلة تقديم كل مايخدم أبناء هذه المنطقة , مؤكداً سموه بأن محافظة عنيزة ورجالها الأوفياء قدموا الكثير من الجهود التي لمسناها في هذا اليوم عبر هذه المشاريع التنموية والتي تزيد عن مليار ونصف المليار ريال والتي شملت مشاريع صحية وتعليمية وطرق وبلدية , مقدماً شكره لكافة الوزراء على جهودهم التي بذلوها لتحقيق هذه الخدمات لأبناء هذا الوطن , ولمعالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب ولوكيل وزارة التعليم لشؤون المباني المهندس يونس البراك الذين تشرفت بحضورهم القصيم لهذا اليوم المبارك , مقدماً شكره لكل من عمل وإجتهد وقدم وضحى من مواطنين بادروا بشكل مباشر على التصرف بعقاراتهم المرتبطة بفتح الطرق والتنمية بالإضافة إلى المتبرعين لولوة الزامل ومنصور التركي الذان قدما مالهما لخدمة وتطوير القطاع الصحي بمستشفى الملك سعود , مشيراً إلى أن هذه المشاريع هي مشاريع تعكس تكامل محبة المواطن لوطنة مع إرادة قيادة هذه البلاد وحكومتها في تنفيذ التنمية , مقدماً شكره لمحافظ وأهالي عنيزة على مايقدموه من أعمال وجهود , داعياً المولى أن يوفق الرجال المخلصين الأوفياء في كل قطاع من قطاعات الدولة , سائلاً المولى عز وجل أن ينصر دينة ويعلي كلمته ويحفظ قيادتنا لكل مافيه خير وأن يحفظ الله هذا الوطن وأهله الأوفياء .